HKScan uuendas 700 000 euroga kaks broilerifarmi

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul on linnuliha tarbimine aasta-aastalt suurenenud ning selle tulemusel on ka Talleggi toodangu maht 10 aasta jooksul kasvanud enam kui kolmandiku võrra.

“Linnuliha osakaal Eesti inimeste söögilaual on kindlalt kasvanud. Viimase 10 aastaga on linnuliha tarbimise kogused inimese kohta suurenenud 25 protsenti. Mullu söödi linnuliha aastas inimese kohta 26,8 kilogrammi,“ selgitas Mere.

“Tootmismahtude suurendamisega vastame kasvavale nõudlusele, et aina suurema osa kogu tarbitavast linnulihast Eestis moodustaks kodumaine toodang. Vähem oluline ei ole ka see, et Talleggi kanad kasvavad kõik eestimaisel turbapinnasel ning söövad kohalikust viljast valminud sööta,” lisas Mere.

Värskelt renoveeritud farmikompleksid on nüüdsest täielikult automatiseeritud: ventilatsioon, söötmine, jootmine, küte ja valgus on kõik distantsilt juhitav.

Hoonete soojustamise tulemusel on võimalik hoida lindlates ideaalset mikrokliimat. Lindude heaolu silmas pidades on väga oluline, et ööpäevaringselt oleks tagatud suleliste arengule sobiv temperatuur, õhuniiskus ja ventilatsioon ning ka toit ja puhas vesi. Kõik see võimaldab kuuest hoonest koosnevat kahte farmikompleksi talitada vaid ühel inimesel.