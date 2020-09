Maaelukomisjon: võõrtööjõu küsimus tuleb võtta luubi alla

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm rõhutas, et põllumajandus, kalandus ja toidutootmine on valdkonnad, mis hõlmavad suure osa Eesti territooriumist ja kujundavad olulisel määral selle ilmet.

“Peame erilist tähelepanu pöörama põllumajandustootmist käesoleval ajal mõjutavatele teguritele. Arengukavas tuleks tähelepanu pöörata ka välistööjõu kasutamisele põllumajandussektoris,“ ütles Tamm. Ta lisas, et see aspekt oleks vaja lisada arengukavas juba tööjõuga seotud kitsaskohtade väljatoomisele, mis on seotud palkade, hooajalisuse ja tööjõu voolavusega.

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse pidas samuti vajalikuks välistööjõu kasutamisega seotud aspektide sissetoomist arengukavasse. “Valitsuse poliitika välistööjõu suhtes on selgelt muutunud ja on asutud selle piiramise teele. Need olulised mõjud on tänases arengudokumendis kajastamata,“ ütles Kruuse.

Urmas Kruuse märkis, et kõige suuremat lisandväärtuse kasvu oodatakse piimasektorist. “Erinevad kriisid mõjutavad piimahinda ning piimahind ei pruugi tõusta, mistõttu on vaja mõelda suurema lisaväärtuse saamisele piimanduses. Ligi 30 protsenti ekspordist moodustab toorpiim. Tähtis on aga eksportida kõrgema lisaväärtusega tooteid. See suund käib ka kõigi teiste põllumajandussaaduste ekspordi kohta,“ ütles Kruuse.

Arengukava peab looma suuna, et kaasa aidata Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, toidujulgeolekule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, samuti taimede ja loomade heale tervisele, muldade seisundi paranemisele, toiduohutusele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele.