Autojuhid on uudse metsloomade teeületusala hästi vastu võtnud

Teed jälgivad radarid annavad looma lähenedes muutteabega märkidega autojuhttidele vastava hoiatuse ja kohustavad piirkiirust vähendama. Sarnast süsteemi kasutatakse Kanadas ja seal on see ennast igati õigustanud, vahendas "Aktuaalne kaamera" .

"Avamisjärgne aeg on näidanud, et selles mõttes need ületuskohad nii-öelda töötavad väga hästi, et kohe algusest peale on loomad need väga omaks võtnud, praktiliselt iga öö toimub seal erinevate loomade ületamisi," ütles maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.