Uuring: 86% Eesti elanikest hindavad metsa- ja puidusektorit Eesti majandusele oluliseks valdkonnaks

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja sõnab, et sektori tegevusest laekub riigieelarvesse igal aastal otsese ja kaudse maksutuluna ligi 700 miljonit eurot. Eesti on avatud majandusega riik mille heaolu sõltub tugevalt ekspordist ja tööhõivest.

“Väliskaubanduse kasv ja kõrge tööhõive määr on jätkusuutliku majanduskasvu eeldus. Metsa- ja puidusektor on Eesti väliskaubanduse vedur. Mullu eksportis Eesti puidupõhiseid tooteid 2,4 miljardi euro väärtuses. Ühtlasi pakub sektor otseselt või kaudselt tööd 60 000 Eesti inimesele ja seda peamiselt maapiirkondades,“ ütleb Välja.

Sektori panus Eesti majandusse on hästi avaldunud koroonapandeemia vältel. Välja sõnab, et metsa- ja puidusektor on pakkunud Eesti majandusele ning inimestele kindlust, mille olemasolu on keerulistel perioodidel eriti oluline.