Turismifirmade liit: reise tuleks osta kodumaiste reisiettevõtete käest

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) tõi täna välja mitmeid murekohti seoses broneerimisteenuseid pakkuvate veebiplatvormidega, kell puhul on eelkõige olnud probleeme kriisi ajal tühistatud lendude eest piletiraha tagastamisega ja järelteenindusega.

„Eesti seadusandlus kehtib ainult Eestis registreeritud ettevõtetele. Reisi müüja tausta on võimalik kontrollida majandustegevuse registrist, samuti tasub pilk peale heita tarbijakaitse reisiettevõtete mustane nimekirjale,” ütles ETFLi peasekretär Mariann Lugus.

“Kui reisid osta internetis tegutsevalt vahendusplatvormilt, kes on registreeritud mõnda välisriiki, siis lendude ärajäämisel või muutumisel, reisipiirangute kehtestamisel või muude probleemide korral ei pruugi neil ettevõtetel olla mingit huvi asju lahendada ning tarbija jääb hätta, kuna tema õigused pole Eesti seaduste järgi kaitstud,” lisas Lugus.

Lisaks on Luguse sõnul oluline seegi, et tänases tohutus infoväljas suudab professionaalne reisikonsultant orienteeruda paremini kui inimene ise ning seetõttu anda vajalikku nõu kohalike olude, piirangute ja muu olulise ajakohase info osas. „Loomulikult soovitame reisile minnes sõlmida ka piisava kattega reisikindlustuslepingu, et komplikatsioonide korral oleks olemas täiendav kaitse,“ ütles Lugus.