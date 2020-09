Põllumajandusloendusel saab viimast nädalat veebis osaleda

Kõigil põllumajandusloenduse nimekirjas olevatel majapidamistel on veel kuni 20. septembrini võimalik küsimustikule veebis vastata. Pärast seda võtab nendega ühendust statistikaameti telefoniküsitleja. Loendus kestab 15. novembrini ja see on hea võimalus anda teada, mis valdkonnad põllumajanduses rohkem tähelepanu ning rahastust vajavad.