Ministeerium laiendas lammutustoetuse saajate ringi

Kevadel otsustas valitsus koroonakriisi valguses eraldada kohalikele omavalitsustele lammutustoetuseks viis miljonit eurot. Sellest on praeguseks taotlustega kaetud ligi 1,3 miljonit eurot. Minister Taavi Aasa sõnul on eesmärk kogu see raha veel sel aastal kriisis kannatada saanud ehitussektorisse suunata, mistõttu sündis ka otsus toetuse sihtgruppi laiendada.