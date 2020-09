Nädala keskpaigas läheb ilm järsult külmemaks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 8-14, rannikul kohati 16 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kiirusega 1-6 m/s. Sooja on 8-14 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 4-10 m/s. Sooja on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub lõunakaaretuul 5-10 m/s. Lääne-Eestis pöördub tuul loodesse kiirusega 10-15, puhanguti 18-23 m/s. Õhutemperatuur langeb 7-12 kraadini.