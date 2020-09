Arvamus: Mahepõllundus on Eesti suur võimalus

Mahepõllukultuuride kasvatamiseks kulub 30–50% vähem energiat pinnaühiku kohta, sealhulgas energiat väetiste ja pestitsiidide tootmiseks. Kuigi nn tavasüsteemis on saagikus pindalaühiku kohta praegu veidi suurem, on mahesüsteemis ainuüksi energiakulu saagiühiku kohta ikkagi 19 protsenti väiksem. Kui liidame maheda plussidele põhjavee ja jõgede-järvede mürgitamata jätmise, liigirikkuse hoidmise, mesilaste tervise jmt positiivsed küljed, langeb kaalukauss selgelt maheda poolele.

ELi uue roheleppe üks nurgakivi on programm „Talust taldrikule”, mis räägib just mahepõllumajanduse osakaalu kiirest suurendamisest. Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans: „Et kaitsta meie inimeste tervist ja heaolu ning samal ajal suurendada ELi konkurentsi- ja vastupanuvõimet.”

Riigikogu rahanduskomisjoni liige reformierakondlane Jürgen Ligi ütles, et käibemaksu alandamine ei tee mahedat odavamaks, kuigi Läti sarnane maksumuudatus just seda tegigi. Samuti ei pea paika väide, et käibemaksu alandamine koormab riigieelarvet: Läti kogemus näitas, et makse laekus lõpuks rohkem kui enne.