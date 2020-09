Luige näituslaat avas laatade supernädalavahetuse

Juba 23. korda toimuv Luige Maaelu Näituslaat jäi sel aastal eriolukorra tõttu maikuus ära ja toimub nüüd erandkorras septembri teisel nädalavahetusel.

Ka täna alanud ürituse eel tegid aina sagenenud uudised positiivsetest Covid-19 testidest laadakorraldajad ärevaks.

Tunnike enne avamist antud kommentaaris sõnas ürituse üks peakorraldajatest, Mart Põld, et see aasta jääb korraldajale eluks ajaks meelde.

“Kõigepealt üritasime korraldada maikuus, mil näituslaat tavaliselt toimub, ja pidime kahjumi vastu võtma. Suve keskel hakati üritusi rohkem toimuma, tundus, et saame ka kenasti korraldada. Kolm nädalalt tagasi, kui see number hakkas tõusma ja kõik ettevalmistused olid tehtud, võttis see ikka väga mõtlikuks,” sõnas ta.

Kolm nädalalt tagasi, kui see number hakkas tõusma, kui kõik ettevalmistused olid tehtud, pidime uuesti tõsiselt mõtlema.

Põld meenutas kevadist eriolukorra väljakuulutamist, kus ühe päevaga praktiliselt kõik kohad suleti. “See oli müstiline. Nüüd oli meil see teadmine, et kõik võib muutuda ja ei olegi midagi teha,” sõnas ta.

Covid-19 leviku tõkestamiseks piirati näituslaada alal müüjate arvu, lisaks on väljakul desojaamad ja kätepesu võimalus, samuti tehti vahekäigud suuremaks.

Sel korral on näitseplatsil väljas umbes 200 müüjat ja paljudele tuli Põllu sõnul kahjuks ei öelda. Samuti on lähtuvalt sellest, et laat toimub sügisel, mitte kevadel, laadavalik ka pisut teine.

Mõnusaks ajaveetmiseks ja kõhutäitmiseks on aga endiselt alles toidutänav, kus pakutakse mitmekülgseid kodumaiseid toiduaineid ja tooteid.

Tootjate ühendliitudena on esindatud Talumeiereide Liit, kes viib läbi parima juustu konkurssi, ja 2019. aasta Eesti toidupiirkonna esindaja Uma Mekk.

“Tänavuse näituslaada kõige suurem kaubagrupp on kindlasti toit ja toiduained,” sõnas Põld.

Mõnusaks ajaveetmiseks ja kõhutäitmiseks on näituslaadal külastajate poolt kõrgelt hinnatud toidutänav, kus pakutakse mitmekülgseid kodumaiseid toiduaineid ja tooteid. FOTO: Luige Maaelu Näituslaat

Lisaks korraldab Eesti Linnukasvatajate Selts Luigel ka Eesti läbi aegade suurima tõulindude näitus-konkursi “Luige Lind 2020“. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tutvustab Eestis aretatavaid veisetõuge.

Mart Põld sõnas, et eestlased on laadausku. “Kui me kevadeti korraldame laata, siis alati on 10-15 laatasamal nädalavahetusel. Nii et kui keegi müüjatest jäi ka n-ö ukse taha, leidis ta kindlasti endale alternatiivi,” sõnas Põld.

Inimesed on mõistlikud

Laupäeval toimub ka traditsiooniline Jäneda XIV sügislaat. Laada korraldaja, OÜ Jäneda Mõis tegevdirektor Enno Must tunnistas, et teatav ärevus on seoses koroonaviiruse levikuga ikka sees, aga kindlustunne, et laat toimub, on mõnda aega olemas.

“Nüüd on meil ainult see küsimus, kuidas jääb meil kokkulepe ilmataadiga, ja teine ärev koht on see, et juhul, kui Läti riik kehtestab seadusandlikud piirangud, võib juhtuda, et nii mõnigi Läti kauba müüja ei tule kohale,” sõnas ta.