Laupäeval selgub Eesti meister raiespordis

Eesti meistrivõistlused on raiespordi hooaja tähtsündmus, mistõttu ajastatakse parim vorm just augusti lõppu. Enamus suuremaid ja väiksemaid võistlusi on peetud ning hooaeg hakkab lõppema. Seega ongi parim võimalus hooajale punkt panna just Eesti meistritiitliga.