Mahlatootjatel on keeruline aasta: pihlakakoi rikkus õunasaagi

Saaremaal tegutseva mahlatootja Karmelia OÜ näol on tegu pereettevõttega, mille eesotsas on pereisa Ants Õun ja pereema Kristiina Õun. Nende peres on sügisene mahlategu alati kiire aeg. Iga-aastaselt pressib perekond valmis 70-80 tonni mahla.

Tänavu aga paistab, et õunasaak eelmise aastaga võrreldes niivõrd külluslik ei ole. Seetõttu panebki Kristiina saarlastele südamele, et kui koduaias vähegi õunu jagub, siis tasub nendega ühendust võtta. Pereettevõte ostab õunu ja pirne kokku ning vajadusel tuleb neile isegi koduõuele järgi.

Kuna sügishooaeg on just algamas, tähendab see, et lisaks õuntele on valmimas ka pirnid, pihlakad, arooniad, viinamarjad, juurviljad ja muud aiasaadused. Kõigist saadustest on võimalus teha maitsvaid mahlasegusid.

Kuid just pihlakad on need, mis tänavu üle Eestimaa pinna peavalu on tekitamas. Sooja talve tõttu on hakanud loodus trikke tegema ning saagikus paistab kõikjal väike olevat. Kuna pihlakaid on vähe, ei jää pihlakakoil muud üle kui õuntesse ronida. Seejärel lähevad õunad plekiliseks ja mädanema. Selliste õuntega, aga mahlatootja mahla toota ei saa.

“Otsime koduaia omanikke, kellel kasvavad puu- ja juurviljad hoovis. Kuna mahlateo hooaeg on just algamas, siis vajame aiasaadusi, et mahla valmistad,“ sõnas perenaine Kristiina. “Oluline on, et puu- ja juurviljad oleksid kvaliteetsed, nii tuleb ka mahl kvaliteetne,” rõhutas ta.