Kodumaal puhkama sunnitud eestlaste uueks lemmikpaigaks sai Ida-Virumaa

"Saime ühiselt turismipiirkondadega kõrghooajal enamikus Eesti maakondades raskele ajale vaatamata siseturismi kasvama, mis on seda hinnatavam saavutus, et näiteks tavapäraselt väga siseturismi lembeses Soomes tuli juulis lisaks välisturismi suurele langusele kaks protsenti miinust ka siseturismis," lisas ta.

"Võib arvata, et luksuslikku kuurortlinna Pärnusse tehti üksjagu reise, mis olid esialgu mõeldud suuremate kuludega välisreisidena. Ida-Viru fenomeni saab aga seletada mitme asjaoluga. Kindlasti on heade tulemuste taga Ida-Viru tugeva turismiklastri aastatepikkune töö ja enda selge positsioneerimine Eesti seiklusmaana. Ent ka meie siseturismi kampaania mõju uuring näitas, et see andis kõige enam reisiinspiratsiooni noortele ja venekeelsetele inimestele, kes võisid puhkuse ajaks just Ida-Virumaad avastama minna," selgitas Lepik.