Nädalavahetusel selgub uus sibulapirukameister

Aasta jooksul on Natalja tiitli toel saanud palju uusi pirukaarmastajatest kliente, kes on seda spetsiaalselt Kolkjasse maitsma sõitnud. Sel aastal on Natalja oma perega avamas ka ametlikku puhvetit, seega saavad puhvetite päeva külalised proovida eelmise aasta parima meistri sibulapirukaid.