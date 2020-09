Nädalavahetus tuleb soe ja vihmane

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 4-9 m/s ja laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Võib sadada hoovihma ning nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 12-14 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb ning ennelõunal sajab kohati hoovihma. Pärastlõunal jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis liigub edasi mandrile, kohati on äikest ning sadu võib tugev olla. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, õhtul rannikul lühiajaliselt kuni 18 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, õhtul puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Võib sadada hoovihma, õhtul on tihedam vihmasadu ning võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 17-19 kraadi.