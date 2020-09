Pereülikool viib teadust avastama nii metsa kui farmi

Pereülikooli esimene tund on kavas 19. septembril ning selleks on õppepäev rabas Alam-Pedja looduskaitsealal. Retke juhib maaülikooli loodusteaduste kooli eestvedaja Juhani Püttsepp, kes lubas, et vastamata ei jää ükski küsimus ja tundmatuks ei osutu ükski taim, vahendab maaülikooli koduleht.