Tasuta marutaudivaktsiini sai üle 1100 koera ja kassi

„Kohalikud elanikud olid väga teadlikud marutaudi ohtlikkusest ning mõistsid vaktsineerimise vajalikkust. Kuigi oleme marutaudivaba riik, piirneb Eesti idast riigiga, kus marutaudi oht meid vahetult varitseb. Seega on oluline, et koerad ja kassid nii mujal Eestis kui antud piirkonnas oleksid selle haiguse vastu vaktsineeritud,“ selgitas Niin.

„Marutaud on surmav haigus, mis ei ohusta üksnes lemmikloomi, vaid kujutab suurt ohtu ja lõppeb surmaga ka inimesele. Lemmikloomade vaktsineerimine on vajalik, sest valdav osa inimeste haigestumistest on seotud koerahammustusega,“ kirjeldas Niin.