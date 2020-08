Mükoloog: ees ootab ilus seenesügis

Et seened ussitama lähevad, on süüdi seenesääsed. “Võib-olla on seenehuvilised ka tähele pannud, et kui on hästi tihe vihm ja palju vihma ja tulevad noored seened, siis on näha, et seened pole üldse ussitanud. Põhjus on selles, et seenesääsed ei saa lennata ja muneda noortesse ja arenevatesse seente viljakehadesse,” selgitas ta.