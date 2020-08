Igal aastal voolab Euroopasse tuhandeid tonne võltsmett

Euroopa Mesilaste Toetusühing kavatseb välja töötada EL mesinike toodetud mee märgistamiseks kaubamärgi, mille kasutamise tingimused on rangelt kontrollitavad. See peab võimaldama tarbijatele kindlust, et nende ostetud toode ikka tõepoolest on kvaliteetne mesi ning et see on mesi just sellelt tootjalt ja sellest EL piirkonnast, mida mee märgistus väidab.