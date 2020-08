RMK katsetab metsateede ehitamisel põlevkivituhka

Reimanni sõnul ehitab või renoveerib RMK aastas üle 300 kilomeetri uusi metsateid, milleks kulub 600 000–700 000 kantmeetrit kruusa. Seega, kui RMK-l õnnestub kokku hoida isegi vaid 10 protsenti kattematerjali, vähendaks see Reimanni hinnangul transpordi süsinikujalajälge ligikaudu 100 tonni võrra aastas.

"Katselõigu ehitus ise on praeguseks tehtud ja nüüd jääb tee ootele, sest tuhk vajab kivistumiseks aega. Oktoobris või novembris teostab RMK katselõigu teeninduspiirkonnas raie ja kasutab katselõiku metsaväljaveoks, et teada saada, kas teekattekvaliteet ja materjali veomahud on ootuspärased," selgitas Reimann.