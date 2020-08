Metsanduskooli sümbol saab kevadeks värskema ilme

Direktor Haana Zuba-Reinsalu selgitas kooli kodulehel, et mõis on mitme põlvkonna jaoks üks Luua metsanduskooli sümboleid ning vilistlased käivad igal aastal mõisahoones õpinguaastaid meenutamas.

„Ühtlasi on viimastel aastatel suurenenud täiskasvanud õppijate tung Luua Metsanduskooli, mistõttu on meil kiirelt tekkimas majutuskohtade puudus.“

Uue õpilaskodu ja mõisahoone värske välimuse valmimist on oodata varakevadel - tööde lõpp on planeeritud hiljemalt järgmise aasta märtsiks. Mõisahoone remonti haldab Riigi Kinnisvara AS, töid teeb Tesron OÜ, hanke kogusumma on 1 032 450,74 eurot.