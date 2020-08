Puitmajasektorit hoiavad konkurentsivõimelisena ülikoolide lõputööd

Manguse magistritöö on rahvusvahelisel tasemel ning selle tulemused on sisendiks ka uude Eurocode 5 standardisse ühtse arvutusmeetodi koostamiseks puidust I-talade tulepüsivuse arvutamisel. Puitmajaliidu arendusnõunik Elar Vilt kinnitas, et Eesti teadlased on puidu tuleohutuse temaatikaga tegelemises Euroopas juhtival positsioonil.