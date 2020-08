Tallinna Botaanikaaed kutsub kanepipäevale

Kanep on üks põhjalikumalt uuritud taimi, mille kohta on avaldatud tuhandeid teaduslikke uurimustöid, vahendab botaanikaaia koduleht .

Läbi aegade on kanepit peetud pühaks ning võimsa väega taimeks, kes suudab ühendada taeva, maa ja allilma. Kanepit on ülistatud vanades pühakirjades ja arvukates legendides. Kanepiseemneid kasutasid ohvriandidena Vana-India vaimulikud, kuid kanepitaime on ülistatud ka Vana-Norra mütoloogias, kus seda kurikuulsat taime on seostatud armastuse-, ilu- ja viljakusejumalanna Freyaga.