Linnakodudesse murtakse sisse enim just nendel neljal päeval

Varga jaoks on majja kõige mugavam sisse pääseda lahti jäetud aknast või rõdult ja ebakvaliteetse lukuga ustest. Uste ja akende lõhkumised on statistika järgi järjest suurenev tendents.

Hoolimata sellest, et koroonakriisist mõjutatuna on paljud Eesti inimesed otsustanud puhata kodumaal ning veeta rohkem aega oma kodudes ja suvilates, näitab värske kindlustusstatistika, et vargaid see ei heiduta. Statistika järgi pannakse enim varguseid linnakodudes toime neljapäevast pühapäevani, ajal, mil koduomanikud on sõitnud maale või puhkusereisile.