Nädalavahetus saabub hoovihma ja äikese saatel

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskööd sajab Lääne- ja Põhja-Eestis kohati hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 12-17, rannikul kuni 20 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtupoolikul saartelt alates pilvisus tiheneb ja sajuhood sagenevad ning võib olla äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-8, puhanguti 12, Lääne-Eestis 5-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul pöördub saartel edelasse. Sooja on 20-25 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Pärast keskööd saartel pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub edelatuul 4-9, puhanguti 12, õhtul saartel kuni 15 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Ees ootab jahedam nädal

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikute hoovihmadega ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-9, puhanguti 12, enne keskööd rannikul kuni 14 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub edelatuul 4-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.

Teisipäeval jääb madalrõhkkond Botnia lahe äärde tiirlema ja selle serva mööda lisandub edelavoolus niiskust ja ka jahedust. Öösel sajab enam läänepoolsetes maakondades, päeval üle Eesti hoovihma ja on võimalik ka äike. Puhub tugev edelatuul. Öösel on soona 9 kraadist sisemaal 15 kraadini rannikul, päeval 16-20 kraadi.