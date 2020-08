Tere ja Farmi piimatootmine koondus uue nimega ühisettevõtte alla

„Uus struktuur tagab piimatööstuste efektiivsema juhtimise ning loob parema platvormi ettevõtete tegevuse laiendamiseks nii Lätti kui Leetu ning miks mitte ka Põhjamaadesse. Meie eesmärk on olla piirkonna juhtiv toiduainetetööstuse kontsern, mis eeldab aktiivset laienemist kõigil lähiturgudel. Otsime selleks püsivalt uusi võimalusi.“

„Nordic Milk on Maag Grupile kuuluv piimandusettevõtete kontsern, mis aitab meil grupi ettevõtteid efektiivsemalt majandada ning uusi turge vallutada,“ lausus Tere ASi ja ASi Farmi Piimatööstus juhatuse esimees Ülo Kivine. „Selge ja arusaadav struktuur, tugevad tööstused ja kaubamärgid Tere ja Farmi ning innukas soov kasvada on Nordic Milki põhikreedo.“

„Farmi Piimatööstus ja Tere AS on mõlemad suured ja väärikad Eesti ettevõtted ning eesmärk on kontserni ekspordile suunatus ja eksporditegevuse arendus, suurem ühisosa ettevõtete vahel, protsesside suurem konsolideerumine ning funktsioonide ühildamine.“