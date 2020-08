Pank: kodumaal puhkavad eestlased leevendasid turismisektori olukorda

Kui mullu juulis moodustasid 22 protsenti SEB eraklientide kaarditehingute mahust välismaised kulutused, siis tänavu juulis on välismaal sooritatud vaid 16 protsenti tehingutest.

Kuna üleüldine kaarditehingute maht on juulis jõudnud eelmise aastaga samale tasemele, tähendavad muutused seda, et eestlaste kaarditehingute maht koduriigis on kasvanud rohkem kui kümnendiku võrra, välismaal tehtud tehingute maht vähenes aga terve kolmandiku võrra.

„Juulis nägime selgelt eestlaste julgemat tarbimist, meelelahutuse, toitlustuse ja kultuuriga seotud kulude kasvu ning üleüldist valmidust kulutada raha vaba aja veetmisele. Näeme tõesti, et tubli osa elanikkonnast on otsustanud toetada meie riigi turismisektorit ja kuigi sealt on endiselt puudu välisturistide kulutused, on kohalikud turistid kasvõi osaliselt üritanud tekkinud auku sisetarbimisega täita,“ kommenteeris juuli esmaseid numbreid SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.

Juuli andmed tõestasid muutusi ka välismaal tehtavate tehingute geograafias, mille põhjal on näha, et eestlased on sel suvel eelistanud reisida pigem lähiriikidesse. Eestlaste kulutuste kasvu on märgata pea kõigis naaberriikides – ainus suur erand on Venemaa.