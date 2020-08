Koroonakriis pani ka aedmarjade müügile põntsu

Metsasaadustele on nõudlus siiski olemas.

Martella OÜ tegevjuht Edgar Pavlov ütles Kuku raadio Maatunnile antud kommentaaris, et kui marjade kokkuostus pole sel aastal suuri muutusi olnud, siis aedmarjade realiseerimisega on koroonakriisi tõttu keerulisem lugu.

Pavlov tõi näiteks, et kui mullu oli suvehooajal näiteks aedmustikaid müüdud 60 alust, ühe aluse kaaluks umbes 500 kilogrammi, siis sel aastal on müüdud ainult 120 kilo. “Nõudlus aedmarjadele on vähenenud,” sõnas ta.