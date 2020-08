Parim metsamajandaja on rajanud oma metsa matka- ja lõkkekohti

Ta majandab enda pere ja ettevõtte Jürmets OÜ metsi nii Pärnu-, Järva-, Rapla- kui Saaremaal. Metsamajandamise kõrval on ta pööranud rõhku ka vaba aja veetmise võimaluste loomisele oma metsas. Näiteks on ta rajanud kõikidele kasutamiseks mitmeid matkateid ja lõkkekohti. Jürissonid hoiavad korras ka Mädara külaplatsi ja linnamäge ning on aktiivsed kogukonna liikmed ja külaelu hoidjad.

“Metsaomanike lai ring on mitmekesiste ja elurikaste metsade alustalaks. Igal omanikul on õigus oma metsaotsuseid ise teha ning nii näemegi väga erinevaid metsamajandamisega tegelevaid omanikke, kes leiavad lisaks tavapärasele hooldusele ja metsakasvatusele võimalusi oma metsa veel mitut muud moodi kasutada. Iga eramets on omaniku nägu ja tegu, tõeline bioloogiline mitmekesisus,” märkis Eelmaa.

“Tänavusel konkursil nägime taas, et igal metsaomanikul on oma lugu ja vaated, kuidas oma metsas toimetada. Mul on väga hea meel, et on aina rohkem metsaomanikke, kes on valmis oma lugu ja kogemusi ka avalikult jagama,” rääkis Toss, kes on veendunud, et Eesti erametsad on heades kätes.