Täna selguvad Eesti parim metsamajandaja ja raiesportlased

Sündmusel on kohal metsaga seotud organisatsioonid, toimuvad töötoad ja seminarid ning tutvumiseks on väljas metsatehnika. Männi pargi panevad kõlama Lenna, Orelipoiss ja Reigo Ahven.

Kogu Pere Metsapäev annab kõigile huvilistele võimaluse laiendada oma teadmisi metsas toimuvast ja näha, mida kujutab endast metsamehe igapäevaelu. Tutvuda saab võimsa metsatehnikaga, osaleda töötubades ja seminaridel ning vahetada mõtteid metsandusvaldkonna ekspertidega. Samuti kuulutatakse välja 2020. aasta parim metsamajandaja ja mõõtu võtavad Eesti parimad raiesportlased.

Üha kiireneva linnastumisega on paljud inimesed maaelust kaugenenud. Siiski on paljudel inimestel säilunud soov metsas käia ja sellega seonduvaga kursis olla. Paraku muudab pidev ajanappus selle keeruliseks. Metsapäeva korraldava Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa tõi välja, et ehkki puitu hinnatakse keskkonnasõbraliku materjalina paljudes erinevates valdkondades, on kadumas inimeste tunnetus sellest, kuidas puitu saadakse. "Täna on Männi pargis hea võimalus tutvuda, kuidas Eesti metsi majandatakse ja nende eest hoolt kantakse. Ürituse toomine linnaruumi pakub ka kiire eluviisiga inimesele hea võimaluse enda teadmisi metsandusvaldkonnast värskendada,” ütles Eelmaa.

Raievõistluste korraldaja Mart Kelk lisas, et eestlased on metsarahvas ja oleme alati olnud ka metsatöödes meisterlikud. "Raievõistlustega panemegi metsamehe igapäevase töö võistlusformaati ja oskused proovile. Võistlus on väga kaasahaarav ja vaatemänguline, kus loevad nii raiesportlase kiirus, täpsus kui ka osavus,“ sõnas ta.

Juunikuus Sallas toimunud karikavõistlustel võitis esikoha 1656 punktiga Sulev Tooming, kellele jäi napilt alla Ralf Elfenbein (1638 punkti). "Sellised punktisummad ka maailmameistrivõistlustel medalikoha väärilised ning laupäevased võistlused tõotavad tulla väga tasavägised," ütles Kelk. Märkimist väärib ka see, et võistlustel osalevad väga esinduslikud naisraiesportlased, kelle vahel on samuti tihe konkurents. Seekord on stardinimekirjas 28 raiesportlast, kelle seast auhinnatakse kümmet parimat.

Ürituse korraldamisel on kasutusele võtnud kõik Terviseameti poolt soovitatud meetmed, et vältida koroonaviiruse levikut. Lisaks jagatakse poolavatud seminaritelgis soovijatele maske. Korraldajad paluvad kõigil, kellel esinevad haigustunnused või kes on kokku puutunud viirusega nakatunutega, üritusel mitte osaleda. Kõik haigustunnustega külastajad saadetakse turvameeskonna poolt koju. Samuti jälgib turvameeskond külastajate 2+2 meetme täitmist ja piirab vajadusel üritusele pääsevat inimeste arvu.