Pärnus toimub taimelaat

Laada üks korraldajatest Piret Kukk seletas, et tavalist toimuvad taimelaadad Pärnus kevadel ja sügisel, aga kevadlaat jäi eriolukorra piirangute tõttu ära ja teise laadaga päris sügisesse nad jääda ei tahtnud ning loodavad, et ilus suvine aeg on inimeste tervist silmas pidades sobivaim.

Kuna praegu on aedades püsilillede õitsemise kõrghetk, on ka taimelaadal eriti rikkalik valik püsililli nii meie kui lõunanaabrite kasvatajatelt. Võrreldes kevadega on nüüd eriti hea otsida oma aeda mõnd endale veel tundmatut taime, sest praegu saab näha istikuid õitsemas. Palju on laadal ka erinevaid hortensiaid - vaadake, millised õied teile meeldivad ja ongi kergem selles rikkalikus sordivalikus otsus langetada.