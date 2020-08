Eskus valmis uus teravilja ladu

„Baltic Agro käitleb ligi poole Eesti teraviljast ja rapsist ning oma laopinda on meil umbkaudu 90 tuhande tonni tarbeks Väike-Maarjas ja Scanola tehases Jõgeva külje all. Kokku saame hoiustada vajadusel partnerite ladudes kuni 400 tuhat tonni vilja,” rääkis ettevõtte arendusdirekotor Margus Ameerikas.

Lisaks valmib ettevõttel Eskus selle aasta lõpuks uus põllumajandusteenuste masinakeskus. „Need kaks äsja valminud seitsme tuhande tonnist põrandaladu on osa sellest keskusest ja neid on võimalik kasutada nii Scanola tarbeks rapsi hoiustamiseks, erinevate teraviljaliikide ladustamiseks kui ka põllumajandusteenuste masinate hoiustamiseks,” selgitas Ameerikas ja lisas põrandaladusid eelistavad nad seepärast, et tonni kauba hoiustamine tuleb odavam kui viljasilodes hoiustamine. Kui ei ole parasjagu vilja vaja ladustada, saab katusealuseid kasutada erinevatel otstarvetel, näiteks hoida põllumajandusmasinad talveperioodil.