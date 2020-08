Täna hakatakse valima parimat talu

Täna, 11. augustil algab talukonkursis osalevate talude ringreis, et välja selgitada selle aasta parim talu. „Peretalud on Eesti põllumajanduse selgrooks. Eriolukorra taustal on talutootmise olulisus veelgi selgemalt välja joonistunud, sest just taludel on kandev roll toidujulgeoleku tagamisel ning üldisemas plaanis kogu maaelu edendamisel,“ sõnas Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.