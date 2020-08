Politsei sunnib karaniini ajal elukohta korrastanud Ukraina töölised riigist välja

Võõrtööliste tööandjad on riigiameti otsusest hämmingus ja eitavad karantiinisolijate töötegemist. Kui just oma elukoha eest hoolitsemist – ukseesise harjaga pühkimist ja külmiku ühest majast teise vedamist – tööks ei pea nimetama.

Eesti rahva tervise ja riigi julgeoleku kaitset põhjenduseks toov riigist väljasaatmise otsus puudutab ASis Platex nelja meest. 21. juulil saabusid mehed Eestisse, 5. augustil käisid teist korda koroonatesti tegemas, mis nad veel kord terveks tunnistas, ja kaks päeva hiljem saabus PPA korraldus riigist lahkuda, kuna mehed on oht Eesti rahva tervisele.

Metsa keskel harjaga õues

Ettevõtte tegevjuht Andres Agan nentis, et nii reid kui sellele järgnenud menetlus tekitavad segadust. „Sellest reidist ei jäänud mulle maha mitte ühtegi dokumenti, mitte ühtegi akti, seletuskirja või pilti ei tehtud,” sõnas ta.

Ukrainast hooajatööle saabunud mehed ei saanud Agana sõnutsi mitte kuidagi tööd teha, sest töökoht asub nende elukohast kilomeetreid eemal. Reidi päeval viibisid mehed oma elukohaks määratud keset metsa asuva talukompleksi õuel. Sealt etteteatamata saabunud ametnikud nad ka leidsid.

„Ma tõesti ei oska pakkuda, miks on lahti läinud jutt, et nad tegid tööd,” rääkis Agan. „Nad olid täpselt sellel aadressil, mis on märgitud nende isolatsioonikohaks. Noh, lihtsalt olid õues. Millest see töötegemise jutt? Mingi hetk nad tõesti vedasid külmkappi teise kohta, tegid oma eluruumides ümberkohendusi, korrastasid majaümbrust. Tegid tegevusi, mida iga normaalne inimene teeks uude kohta elama asudes. Kas jalutamine ja elu elamine taluõuel kehtestatud reeglite järgi on siis isolatsiooninõuete rikkumine?”

Selle kohta, et keegi tööd tegi, ei ole Agana kinnitusel talle esitatud mitte ühtegi tõendit. „Meie poolt vaadates polnud see ka võimalik, sest ukrainlastele ei olnud antud kätte töötamiseks vajalikke masinaid, viidud kaheksa kilomeetrit eemal asuvatele töökohtadele ning nendega ei olnud sõlmitud töölepinguid, makstud palka ega registreeritud töötajate registris,” selgitas Agan.

„Hoolimata sellest, et inimesi transporditi maskides, hoiti metsade vahel isolatsioonis, majutati eraldi hoonetesse, testiti kahekordselt ega lastud töötada – seda kõike on ikka vähe. Kaalukeeleks on saanud justkui taluõue harjaga pühkimine – rõhutan, et see talu on nende teiseks koduks järgmise poole aasta vältel.”