Uuring: lonkav lehm annab vähem piima

Kehva heaoluga farmides oli ligi 30% rohkem antibiootikumide ravijuhtusid võrreldes paremate farmidega. Üksikuid heaolu kriteeriumeid vaadeldes selgus, et näiteks lonke skoor on tugevas seoses vasikate suremuse, surnult sündide, lehma kartlikkuse ja asemelt püstitõusmisele kuluva ajaga. Samas surnult sündide arv on korrelatsioonis kvalitatiivse ja agonistliku käitumise, lehma toitumushinde, jalahügieeni ja -vigastustega. Viimane viitab sellele, et hinnatavad kriteeriumid on omavahel seoses.