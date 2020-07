Talupere leidis õunaaiast inimpea suuruse moodustise

Järvamaal õuna- ja kartulikasvatamisega tegeleva Rebase talu pererahvas oli teisipäeval õunaaias tavapärast niitmistööd tegemas, kui murutraktori roolis olnud peremehe Meelis Tiigemäe pilku püüdis valgendav asi. Oli teine tavalisest suurem, et lihtsalt üle sõita.

„Nii me selle hiidmuna leidsime,“ lausus perenaine Piia Tiigemäe. Hiidmuna on murumunaliste sugukonda ja hiidmuna perekonda kuuluv seeneliik.

Et leid oli aiast varem leitud hiidmunakestest oluliselt suurem, otsustas Piia sellest pildi sotsiaalmeediasse üles panna ja küsida, mida leiuga peale hakata. Naise imestus oli suur, kui vastuseid tuli rohkesti ja soovitati nii külmutada kui ka kohe šnitsli kombel pannile panna. Internetiavarustest leiab veel, et hiidmuna pidi maitsema kui kanaliha. Pererahvas otsustas, et nädalavahetusel poja perele külla minnes võtavad hiidmuna kaasa ja proovivad järgi. „Paneerime riivsaiaga ja teeme šnitslit,“ sõnas Piia. Kahekesi ju nii suurt seent ära süüa ei jõuakski.