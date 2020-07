Pank: eestimaalased asusid usinasti aiatöid tegema

„Tundub, et kodu kaunistamine ja korrastamine on eestlaste uus rahvussport, mis väljendub eelmise aastaga võrreldes tunduvalt suuremas käibes. Tegu on tugeva näitajaga, sest ei saa öelda, et hoogu lisab suvine aiahooaeg – andmeid võrreldes arvestasime ka sesoonsusega. Ka kriisi ajal oli kodusisustuse valdkonnas kukkumine pisut väiksem kui teistes sektorites, millest saame ilmselt järeldada, et enam ei tohiks Eestis ühtegi kodu olla, kus põrandaliistud on paigaldamata või kapiuksed logisevad,“ iseloomustas trendi SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.

„Ajal, mil disaini- ja sisustuskaupade ning remonditarvete käibed püsivad kõrgel, on mitme valdkonna käibed endiselt üsna tagasihoidlikud just selle pärast, et inimesed toimetavad rohkem kodus. Nii näiteks on eestimaalaste kulutused transpordile endiselt väiksemad, mille üks põhjus on jätkuv töö kodukontorites. Ka söögikohtades tehtavad kulutused on eelmise aasta sama ajaga võrreldes praeguse seisuga siiski veel ligi 10 protsenti väiksemad. Näeme, et ka turismi-, kultuuri- ja meelelahutussektor vaikselt toibuvad, kuigi nende langus võrreldes eelmise aastaga on lausa 40%. Siinkohal saame kõik vaid loota, et maist alguse saanud taastumise trend tugevneb veel ja kriisis kannatada saanud ärivaldkondade seis läheb paremaks,“ võttis teema kokku Lennart Kitt.