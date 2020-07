Majade soojustamine võib lindude arvukust kahandada

Väikeasulad on sageli liigirikkad ning seal pesitsevad näiteks räästapääsuke ja linavästrik, kes otsivad võimalusi pesitseda vana katusekivi või räästa all, korstnas, postiõõnsuses või tellismüüris. Paraku on sellisid pesitsuskohti kasutavate liikide arvukus viimase 30 aastaga langenud: näiteks on reeglina asulates elavate koduvarblaste arv Euroopas 1980. aastaga võrreldes kahanenud 70%, kirjutas linnuökoloog Marko Mägi Linnuvaatleja.ee lehel.