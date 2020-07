Avatud talud täituvad külastajate ja kontrollidega

Mullu käis kahe päeva jooksul talust läbi 1800 külastajat, ilmselt pole tänavugi vähemat oodata. Nii on peremehel inimeste vastuvõtuga tööd rohkemgi kui väga palju. Seda üllatavam oli tal kuulda, et talunikke kontrollivad ametnikud olid otsustanud just tänase päeva valida oma kontrollreidiks ja nii peab peremees täna tunni või paar hoopis ametnikega tegelema.

„Mul on täna käed-jalad tööd täis, ma pole mitu päeva jõudnud õieti sooja söökigi süüa. Tormikahjustused vajasid veel koritamist, nii palju tegemist ja nüüd peavad ametnikud just sellel päeva tulema kontrollima, kas paberid on ikka korras. Kas tõesti ei saa tulla mõnel muul ajal? Mulle öeldi, et tegu on üle-eestilise reidiga,” imestab Raja.