Põllumehed: ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide jaoks peaks olema ka piisavalt raha

„Oleme läbi aastate rõhutanud, et Eesti põllumeestele tuleb tagada Euroopa Liidus ausad konkurentsitingimused, mille eeltingimuseks on põllumajanduse otsetoetuste ühtlustamine. Kuigi plaanis on Eesti põllumeestele makstavate hüvitiste viimine ELi keskmisele lähemale, siis toetuste võrdsustamine toimub kahjuks teosammul ja praeguse seisuga jäävad need ka järgmise perioodi lõpuks ligi veerandi võrra madalamaks ühenduse keskmisest,“ lisas Sõrmus.