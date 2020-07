Peipsi järve sadamad ootavad kaheksa päeva vältavale festivalile

Festivali peakorraldaja Kadi Ploomi sõnul on tänavuse festivali fookuses Peipsi kala ja seetõttu on igas sadamas Peipsi kalatoitude õpituba, kus erinevad meistrid õpetavad huvilistele, kuidas kala fileerida, uhhaad keeta ja teisi põnevaid nippe, mil moel Peipsi kalast maitsvaid toite valmistada.

„Peipsi köök on väga põnev ja igal kohal on omad toiduvalmistamise nipid, millest tänavusel festivalil on võimalik saada ka hea ülevaade,“ lisas ta.

Järvefestivali laadad on aga oodatud sündmused nii kohalikele inimestele kui ka festivali külalistele. „Meil on väikeettevõtjad, kes võtavad Järvefestivali ajaks suisa puhkuse, et tulla oma toodangut müüma, sest nende jaoks on oluline festivalimelu ning vanade tuttavatega kohtumine,“ lisas Kadi Ploom.