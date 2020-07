Ilveste madal arvukus ei luba neid küttida

Keskkonnaagentuuri hinnangust Eesti ulukiasurkondade seisundade seisundile selgub, et hinnanguliselt oli möödunud aasta sügisel Eestis 64 ilvese pesakonda, mis on üsna pisut kõrgem kui aasta varem.

Samas nendib agentuur, et möödunud talvel olid lumeolud kehvad ning sellest tulenevalt jäi vaatluste hulk väikeseks. See annab lootust, et osasid pesakondi ei nähtud ning ilvese tegelik arvukus on suurenenud mõnevõrra enam. Tehtud vaatluste põhjal on poegadega emailveste arv jäänud viimasel neljal aastal vähemalt samale tasemele.