Metsa uuendamise toetusvoorust küsiti kaks korda enam raha kui on vahendeid

Metsa uuendamise toetust taotleti kokku enam kui 1,6 miljoni euro eest, vooru eelarve oli 830 000 eurot. Kõige rohkem - 1,1 miljonit eurot - küsiti toetust metsataimede soetamiseks ja istutamiseks. Ülekaalukalt kõige rohkem istutatakse kuuski, järgnevad mänd ja kask.

Võrreldes eelmiste aastatega on märkimisväärne, et metsauuenduse hooldamiseks küsitav toetus on tublis kasvutrendis – kui eelmisel aastal küsiti metsa uuendamise toetuse esimeses voorus uuenduse hooldamiseks toetust 870le hektarile metsamaale, siis tänavu 1153le hektarile, mida on veerandi võrra rohkem kui 2019. aastal.

Erametsakeskuse juhatuse liikme Jaanus Auna sõnul on kiiduväärt, et inimesed hoolivad rajatud uue metsa hooldamisest üha rohkem. „Kui varasemalt on järelhooldamine olnud probleemne teema, siis rõõm on näha, et aasta aastalt pööratakse sellele üha enam tähelepanu, mis väljendub ka toetuse statistikas,“ märkis Aun.

Sama tendentsi märkis ka Eesti suurima metsaühistu, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees Kadri-Aija Viik. „Oleme omanikele alati südamele pannud, et metsa uuendamine ei lõpe istutamisega – esimesel kolmel istutusjärgsel aastal on hoolduse tegemine ülioluline, et rajatud metsapõlv jõudsalt kasvama saaks minna,“ selgitas Viik.

Tänavu sai metsa uuendamise toetust esmakordselt taotleda vaid läbi metsaühistu. Viigi sõnul näitas see muutus, et ühistu ühistaotluse maht on mõnevõrra suurenenud, erametsaomanikud on muudatusest teadlikud ja pöördusid aktiivselt ühistute poole.

Metsa uuendamise toetust saab küsida metsataimede soetamiseks ja istutamiseks, metsamaapinna ettevalmistamiseks ja metsauuenduse hooldamiseks.

Toetusmeetmel on kaks taotlusvooru – esimene toetusvoor eelarvega 830 000 eurot lõppes 1. juulil, teise toetusvooru taotluste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 2. detsembril. Teise vooru eelarve on 640 000 eurot.