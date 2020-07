Avatud talude päev saab hoo sisse kartulipealinnas

„Suurepärane uudis on see, et hoolimata vahepealsest eriolukorrast jätkuvad ettevalmistused avatud talude päeva toimumiseks algselt plaanitud ajal ning sündmusest võtab osa samas suurusjärgus talusid ja maaettevõtteid kui mullu,“ lausus maaeluminister Arvo Aller.