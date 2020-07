Koduigatsus viib Eestist ka viimased võõrtöölised

“Meie andmed näitavad seda, et need inimesed, kes on juba korra pikenduse saanud, neil on koduigatsus nii suureks kasvanud, et nad soovivad kodumaale tagasi pöörduda suveajal ja seetõttu ainuke lahendus, mis aitaks päriselt piimakarjakasvatajaid ja ka teisi sektoris, oleks see, et need ukrainlased, kellel täna on lühiajalise töötamise load vormistatud ja kes ootavad kodumaal pikisilmi, millal neid Eestisse lubatakse, et need lastaks üle piiri. Ja see vajab valitsuse väga selget otsust,” ütles ta ja täpsustas, et kuigi euroliit on andnud loa hooajatööliste riiki lubamiseks, siis Eesti erinevalt teistest riikidest pole seda lubanud.