Tasuta õunu jagav Õunastop laieneb tänavu üle Eesti

Kui eelmisel aastal olid Õunastopi peatused üksnes Tallinnas ja Paides, siis tänavu laieneb projekt koostöös Toidupangaga üle Eesti. Võimalus on tuua üleliigsed õunad piirkondlikku Toidupanka, mis on olemas kõikides maakondades, välja arvatud Raplamaal.

Kui õunu on väga palju ehk vähemalt 200 kilogrammi, saab Tallinnas ja selle lähiümbruses neile järele tellida Toidupanga auto. „Kui tavapäraselt annetatakse Toidupankadele pigem kauem säilivat toidukraami, nagu kuivained ja muu sarnane, siis sügisesel ajal ootame väga ka Eesti aedade ja põldude saadusi. Meie toiduabisaajad on Eesti puu- ja juurviljade üle rõõmsad. Õunastop on ülilahe ettevõtmine ja kutsume kõiki ka omalt poolt annetama seda, mida ise tarbida ei jõua. Et väärt kraam ei läheks raisku,“ ütles Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske.