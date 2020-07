Vihm meelitas lusitaania teeteod hävitustööle

Tugeva limaga kaetud teole ei meeldi päike ja nii püsivad nad tavaliselt päevasel ajal peidus mõnes varjulises kohas ja toidujahile lähevad ööpimeduses. Aiaomanik avastab nad alles siis, kui hakkab otsima, kes ometi ta köögivilja- ja ilutaimi närimas käib.

Viimase aja vihmased ilmad on aga teole igati meeltmööda ja nad on aktiivselt liikvele läinud isegi päevasel ajal. Nii on Tallinna eramurajoonides ja mujalgi näha karjakaupa teid ületavaid ja uusi söögikohti otsivaid oranžikaid tegelasi.

Ole sa kui tahes suur loodusesõber, aga lusitaania teetigu nähes on ainuõige käitumine see loodusest ära korjata, kasvõi kilekotti keerata ja prügikasti visata. Kui te ta laiaks litsute, siis see isend küll hukkub, kuid munadest tulevad uued. See aiakahjur paljuneb ülikiirelt, üks isend võib muneda kuni 500 muna. Munemine toimub Eesti kliimas juunist lume tulekuni, olles kõige massilisem augustis ja septembris.

Kui avastate selle nälkja oma aias, siis ülimalt oluline on võitlusesse kaasata kõik naabrid. Parim viis on lusitaania teeteod klaaspurki kokku korjata ja keeva veega hävitada. Samuti on välja pakutud suurema korgiga kanistri õues hoidmist, mille põhjas kilo-paar kuiva soola. Sellisesse kanistrisse (näiteks viieliitrine veepudel) saab siis kõik korjatud teod visata. Kanistrit saab kasutada pikema aja vältel, seda vahest raputades, et kõik teod soolaga kokku puutuksid.

Sõltuvalt olukorrast võib kasutada ka teograanuleid, kuid nendega on tõrje kallis.

Teod võivad teie aeda levida kahel viisil: naabruses on nad juba olemas ja liiguvad sealt edasi või saate pahalased kaasa aianditaimedega. Uusi taimi ostes tasub teada, et tigu võib peituda taime lehtede vahel, aga enamasti siiski mullapalli peal. Lisaks tasub otsida mullapalli pealt või palli ja poti vahelt väikseid valgeid pärlilaadseid teomune.

LUSITAANIA TEETIGU

Lusitaania teetigu on suur nälkjas, täiskasvanud looma kehapikkus väljasirutununa on 7–15 cm. Keha värvus võib varieeruda tumepruunist punaka, oranži, kollaka ja beeži toonini. (Ärge ajage segamini musta värvi seatigudega, kes on aiaomanike sõbrad!)

Teomunad meenutavad kobarat valgeid või kollakaid 3–4 mm läbimõõduga pärleid.