Vihm muudab paljud maasikad müügikõlbmatuks

"Äikest ja vihma on suviti ikka olnud ja selles midagi eripärast pole," suhtus Kassaris asuva Uus-Hansu talu noorperenaine Elis Uusoja üsna rahulikult suve-kuumuse välja vahetanud vihmahoogudesse. Siiski muudab tugev sadu osa marju pehmeks ja nendega pole enam midagi teha, kirjutab Hiiu Leht .

Männi talus maasikakasvatusega tegelev Andres Vilt ütles aga, et neil on olukord keerulisem. Vihmadele eelnenud kuumaperioodi ajal oli pikalt veepuudus ja maasikataimed on stressis, mistõttu küpsed marjad kipuvad “sulama” ja väga paljud muutuvad müügikõlbmatuks.