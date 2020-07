Mikroürtide kasvataja proovib kriisist välja tulla tänu kodukokkadele

Kuigi olukord on kehv, on Luxvegi üks looja Toomas Soopere rahulik ja isegi optimistlik. Hoolimata tellimuste kadumisest pole pereettevõte käega löönud. Perenaine Kati hoolitseb taimede eest lootuses, et ühel päeval endine elu taastub ja need jõuavad kellegi toidulauale.

„Müüsime restoranidele ja hotellidele, see äri suri vahepeal täiesti välja,” tõdes Soopere. Peamine turg on olnud Tallinna restoranid, enne kriisi hakati ka Tartust tellima ja lisandus Pärnu. Tellimusi on tulnud Riia restoranideltki.

Kirju nagu kommipood

Kui keegi räägib, et kaotas 50–60 protsenti käibest, siis usume, et oleksime sellise langusega toime tulnud.

„Kaotasime sada protsenti müügist. Kui keegi räägib, et kaotas 50–60 protsenti käibest, siis usume, et oleksime sellise langusega toime tulnud,” lisas Soopere. Järgmise aasta veebruaris saab Luxveg kümneaastaseks. Pererahvas loodab seda tähtpäeva rõõmsalt tähistada. Selleks tuleb aga raske aeg üle elada ja loota, et restoranidel hakkab paremini minema ning kodukokadki avastavad mikrotaimed, millega roogasid rõõmsamaks ja maitsvamaks muuta.

Aiandis avati kevadel iseteeninduslik kauplus, kus huvilised saavad istutamiseks soetada söödavate õitega taimi, maitse- ja köögiviljataimi, samuti hooajalisi köögivilju, mikroürte ja salatisegusid. Samuti loodi e-pood.

Luxvegi kasvuhoone on seest kirju nagu kommipood. Kohe on märgata, et kõik taimed pole enam mikrosuuruses. „Jah, mikroürdid on kasvanud suureks,” ütles Soopere.

Teisalt üritatakse muuta sortimenti jaekliendile sobivamaks. Näiteks on lisandunud lehtsalatid. Avamaal kasvatatakse porgandeid, peete, lehtkapsast, kartulit, küüslauku jm. Kui varem müüdi restoranidele kurgiõisi, siis nüüd müüakse ka kurke.

Klientidele paneb Soopere südamele, et tellimusi võiks teha hommikupoole. Kuna lattu ei korjata midagi, et tagada kaupade maksimaalne värskus, siis kõige parem on taimi korjata hommikul. Päeva peale taimed närbuvad, neid on vaja kasta või lasevad tundlikumad taimed õied ja lehed kinni, seda just palava ilmaga. Tellimused komplekteeritakse hiliseks pärastlõunaks ja need jõuavad kliendini järgmisel päeval. „Pakume uksest ukseni puutevaba kohaletoimetamist üle Eesti,” lausus Soopere.

Valusad kuud

Kriis lõi Luxvegi valusalt, sest tegemist on kallima otsa tootega, mis pole esmatarbekaup. „Üritame taimi väärtustada, oleme ka investeerinud, see toode ei saagi odav olla,” rääkis Soopere. Ettevõte on sunnitud kulusid kokku hoidma, aga pole kõiki töötajaid koondanud. Võimalikult palju teeb ära pererahvas ise.

Kuigi uuele hoonele saadi hiljuti kasutusluba, kulus ehitamisele aastaid. „Investeeringud on pikaaegsed,” selgitas Soopere. Luxvegi jaoks ei tulnud kriis siiski üllatusena. „Olime majanduslangusega arvestanud. Kohalikke konkurente on juurde tulnud.” Konkurentsis püsimiseks ja eristumiseks on klientidele pakutud hästi laia taimevalikut ja teistsugust sortimenti.