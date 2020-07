Soovid treenida lihaseid ja õppida midagi uut? Õpi vikatiga niitma!

Avapauk niitmistalgutele antakse juba sel laupäeval, 4. juulil Setomaal Värska Talumuuseumis heinapäeva ja niitmistreeninguga, mil õpitakse kohalike asjatundjate käe all vikatit hooldama, saadakse käppa niitmisvõtted ning pannakse uued oskused ka praktikas proovile.

“Käsitsi niitmise talgutel osalemine on lõbus viis teha algust igaühe looduskaitsega ja teadlikult ise midagi looduse hoidmiseks ära teha. Vikatiga niitmine on selleks üks lihtsamaid viise. Lisaks saavad lihased tugevaks ja muru madalaks. Rohu sees ukerdavad konnad, rohutirtsud ja muud mutukad jõuavad parasjagu vikatitera eest minema kõndida ja niitjal jääb aega, et kuulata linnulaulu või leida heina seest üles mõni haruldane taim,” soovitab ELFi niitmistalgute eestvedaja Mari Kaisel.